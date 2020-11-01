Yedi eğitim videosu yayında

Avrupa Birliği Sivil Düşün Bizi Bağlayan Şeyler Özel Destek Programı kapsamında yürütülen “Kuşadası ve Çevresindeki Otizmli Bireylerin Covid-19 Sürecinde Yaşadığı Eğitim Kaybının Ebeveynlere Yönelik Uzaktan Eğitimlerle Giderilmesi” çalışması tamamlandı. Kuşadası Otizm Derneği tarafından yürütülen ve Kuşadası Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından deteklenen projeyle, yedi farklı konuda hazırlanan videolar çevrimiçi ortamda kullanıma açıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinden otizmli bireylerin ve ailelerinin de olumsuz etkilendiğini ifade eden Kuşadası Otizm Derneği Başkanı İbrahim Durak, “Bu süreçte çocuklarımız eğitim olanağından mahrum kaldı. Amacımız videolar aracılığıyla otizmli bireylerin ve ebeveynlerinin eğitimine destek olabilmek. Bizlere destek olan Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel’e teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

Hazırlanan eğitim videoları Kuşadası Otizm Derneği’nin, youtube sayfasından izlenebilir.