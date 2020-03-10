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    HaberlerEge Haberleri Yedi kiliseyle Vatikan’a rakip
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    10.03.2020 - 00:05 |

    Yedi kiliseyle Vatikan’a rakip

    İzmir’in inanç turizminden hak ettiğini alması için harekete geçen sektör temsilcileri, “Bu büyük zenginliği dünyaya anlatmak için destek bekliyoruz” dedi

    Yedi kiliseyle Vatikan’a rakip

    İzmir, 21-27 Haziran günlerinde bir ilke evsahipliği yapmaya hazırlanıyor. Global Smyrna Meeting-Yedi Kiliseler Kongresi’yle inanç turizmi adına önemli bir adım atıldığını belirten ETİK Başkan Yardımcısı ve Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, “İncil’de anlatılan 7 kilise İzmir ve yakın çevresinde, ayrıca Hristiyan dünyası için büyük değer taşıyan Meryem Ana Evi de Selçuk’ta yer alıyor. Kentimizin turizmini şahlandıracak, şehrimizin ticaretini canlandıracak bu kongreye İzmir Vakfı ve İzmir Ticaret Odası da destek vermeli. Kanaat önderlerine düşen, bu zenginliği dünyaya anlatmak olmalı” dedi.

    Harcaması çok

    Kongreyi düzenleyecek Tutku Tur firması Yönetim Kurulu Başkanı Levent Oral’ı ziyaret eden Tercan, “Projeye tam destek veriyoruz. İnanç turizmi misafirleri kalıcı olur ve kişi başı harcamaları da yüksektir” diye konuştu. Oral da, “Vatikan ve Suudi Arabistan inanç turizmiyle milyonlarca turist ağırlıyor. İzmir de bu yarışta hak ettiği yeri almalı” ifadelerini kullandı.

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