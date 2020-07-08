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    HaberlerEge Haberleri Yediveren inciri yüzleri güldürdü
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    08.07.2020 - 07:00 | | MANİSA AA

    Yediveren inciri yüzleri güldürdü

    Ege’de yılda 7 kez meyve vermesi nedeniyle ‘yediveren’ olarak bilinen erkenci incirin hasadına başlandı.

    Yediveren inciri yüzleri güldürdü

    Ege’de yılda 7 kez meyve vermesi nedeniyle ‘yediveren’ olarak bilinen erkenci incirin hasadına başlandı. Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sabahın erken saatlerinde hasat için bahçelerine giden üreticiler, topladıkları incirleri alım merkezinde kilogramı 6 ila 11 liradan satıyor. İlçede yıllık ortalama 5 bin ton üretilen yediveren inciri, daha çok büyükşehirler ve turizm merkezlerine gönderiliyor.
    Bu yıl iyi bir rekoltenin yakalandığını belirten Osmancık Mahallesi Muhtarı ve incir üreticisi Salim Çetin, güzel bir aromaya sahip erkenci incire talebin arttığını belirtti, “İncirimiz erkenci ürün olmasının yanı sıra iri ve kaliteli. Fiyattan ve rekolteden memnunuz” dedi. 

    Jandarmadan corona denetimiİstanbul'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki eğlence mekanlarında yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.
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