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    HaberlerEge Haberleri YEGEM’in gururu
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    16.08.2020 - 00:02 |

    YEGEM’in gururu

    Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Manisa birincisi ve Türkiye altıncısı olan Yunusemre Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM) öğrencisi Hasan Yiğit Sönmez’i ağırladı.

    YEGEM’in gururu

    Başarılı öğrenciyi tebrik edip hediye takdim eden Başkan Mehmet Çerçi, “Gençlerimizin iyi eğitim alması amacıyla YEGEM kurumlarımızı kurduk. Alanında uzman öğretmenlerimiz ile geleceğin teminatı öğrencilerimizi gerek liseye gerekse üniversiteye hazırlıyoruz” diye konuştu. Sönmez, Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’ni tam burslu olarak tercih etti.

    Ölüme meydan okudularBursa'da düğünde, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Onlarca kişinin el ele tutuşup, halay çektiği görüntülerde ölüme meydan okudular. Bursa’da yapılan düğünde mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.
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