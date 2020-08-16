YEGEM’in gururu

Başarılı öğrenciyi tebrik edip hediye takdim eden Başkan Mehmet Çerçi, “Gençlerimizin iyi eğitim alması amacıyla YEGEM kurumlarımızı kurduk. Alanında uzman öğretmenlerimiz ile geleceğin teminatı öğrencilerimizi gerek liseye gerekse üniversiteye hazırlıyoruz” diye konuştu. Sönmez, Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’ni tam burslu olarak tercih etti.