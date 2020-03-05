05.03.2020 - 00:01 |
YEGEM’li gençlere motivasyon eğitimi
Yunusemre Belediyesi’nin öğrencileri iyi bir geleceğe hazırlamak amacıyla hayata geçirdiği YEGEM, eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor.
Eğitimler kapsamında öğrencilere Millet Çarşısı Tiyatro ve Konferans Salonu’nda motivasyon semineri verildi. Öğrencilere sınav kaygısına kapılmamak için tüyolar veren konuşmacılar, sınav sistemi, tercih süreci, test çözerken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.