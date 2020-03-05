YEGEM’li gençlere motivasyon eğitimi

Eğitimler kapsamında öğrencilere Millet Çarşısı Tiyatro ve Konferans Salonu’nda motivasyon semineri verildi. Öğrencilere sınav kaygısına kapılmamak için tüyolar veren konuşmacılar, sınav sistemi, tercih süreci, test çözerken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.