Yem attılar kan verdiler

İzmir’de koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkmamasıyla birlikte yem bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için MHP İzmir teşkilatı üyeleri yemleme yaptı. MHP’liler, ayrıca kan stokları azalan Kızılay’a kan bağışında bulundu. Şahin, “Kızılay, 15 günlük kan stoğu kaldığını duyurdu. Biz de bugünden itibaren gruplar halinde her ilçemizde sürekli kan bağışında bulunacağız” dedi.