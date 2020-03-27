27.03.2020 - 07:00 |
Yem attılar kan verdiler
İzmir’de koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkmamasıyla birlikte yem bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için MHP İzmir teşkilatı üyeleri yemleme yaptı.
İzmir’de koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkmamasıyla birlikte yem bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için MHP İzmir teşkilatı üyeleri yemleme yaptı. MHP’liler, ayrıca kan stokları azalan Kızılay’a kan bağışında bulundu. Şahin, “Kızılay, 15 günlük kan stoğu kaldığını duyurdu. Biz de bugünden itibaren gruplar halinde her ilçemizde sürekli kan bağışında bulunacağız” dedi.
KKTC'den getirilen 170 öğrenci ve 14 TIR şoförü Niğde'de yurda yerleştirildiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 170 öğrenci ile 14 TIR şoförü, yeni tip corona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Ömer Halisdemir Yurdu'na yerleştirildi.