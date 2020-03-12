12.03.2020 - 00:01 |
‘Yemeğin bir de şov tarafı var’
Turizm sektöründe 40 yıldan bu yana görev yapan Kuşadası Pine Bay’in Aşçıbaşı Uğur Apak, yaptığı yemek şovlarla da ilgi topluyor. Apak, otel mutfaklarına tüm ürünlerin, kalite kontrolü sonrasında alındığını belirtiyor, “En taze, en iyi ürünler kabul edilir. Hiçbir aşçı, adının kötüye çıkmasını istemez. Otelin mutfağına giren tüm ürünleri sanki evimizin mutfağına alıyormuş gibi seçeriz. Otellerde artık şov ocakları var. Bu ocaklarda her şey sıcak sıcak yapılıp sunuluyor” diyor. l YUSUF ÇINAR
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Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.