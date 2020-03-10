Yemek yarışmasında madalyaları aldılar

İzmir Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, öğretmenleri Ayten Kaya Ülker ve Onur Çakar’la birlikte 10 öğrenciyle katıldıkları İstanbul Culinary Cup 2020 Uluslararası Yemek Yarışması’nda 2 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalya ve 2 Merit ödülü kazandı.