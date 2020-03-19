Yemekhanede virüs düzenine geçildi

Koronavirüse karşı çalışmalarına devam eden Buca Belediyesi, personel sağlığının korunması için alarma geçti. Hizmet binasında alınan önlemlere ek olarak, öğle yemeklerine düzenleme getirildi. Tam sterilizasyonun sağlandığı yemekhanede yemek saati uzatılarak mesafeli oturma düzeni geçildi. Çalışanların sağlığına öncelik verdiklerini ifade eden Başkan Erhan Kılıç, “Tüm hemşerilerimizi bu süreçte duyarlı olmaya, mümkün mertebede temastan ve toplu alanlara girmekten kaçınmaya davet ediyorum” dedi.