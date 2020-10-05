Yemininizi unutmayın

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi dördüncü sınıf öğrencileri, İEÜ Medical Park Hastanesi’nde yeni akademik yıla merhaba dedi. Pratik ve teorik derslerden oluşan staj programına başlayan 35 tıp fakültesi öğrencisi, hastane ortamında uygulamalı eğitim alabilecek. İEÜ Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, “Dünyadaki gelişmeleri takip eden ve ülkemizin aydınlık yarınlarına değer katacak hekimler yetiştirmek için bütün hocalarımızla ve hastanenin bütün imkânlarıyla sizlerin yanındayız” dedi. Eğitim için hastanede ciddi bir yatırımla alt yapının hazırlandığını belirten İEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu, “İlk gün ettiğiniz yemini hatırlamanızı istiyorum. Artık daha fazla sorumluluk alacaksınız” diye konuştu. İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, “İEÜ Medical Park, en yüksek kalite standartlarına ve en fazla yatak sayısına sahip bir hastane. Bu açından buradaki eğitiminizin çok değerli olacağını düşünüyorum” dedi. Akademik yılın ilk dersini veren İEÜ Medical Park Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken, “Yıllar önce yakalandığım Hepatit C hastalığından dolayı uzun süre hastanede tedavi gördüm. Bu hastalık bana, hekim gözünden değil hasta gözünden bakma fırsatı verdi. İletişimin ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Amacımız tüm yönleriyle, iyi bir hekim yetiştirmektir” dedi.