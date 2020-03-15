Yen de gel Kaf Kaf

Elazığ Gençlik Merkezi Stadı’nda saat 14.30 başlayacak karşılaşmayı Yücel Büyük yönetecek. Karşılaşma koronavirüs salgınının yayılmasına karşı alınan tedbirlerden dolayı tüm liglerde olduğu gibi seyircisiz oynanacak.