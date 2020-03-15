15.03.2020 - 00:00 |
Yen de gel Kaf Kaf
TFF 3. Lig 2. Grup’ta üst üste 3 maçtır galip gelemeyip bu periyottan 2 puan çıkaran Karşıyaka bugün Elazığ Belediyespor deplasmanında çıkışa geçmeye çalışacak.
Elazığ Gençlik Merkezi Stadı’nda saat 14.30 başlayacak karşılaşmayı Yücel Büyük yönetecek. Karşılaşma koronavirüs salgınının yayılmasına karşı alınan tedbirlerden dolayı tüm liglerde olduğu gibi seyircisiz oynanacak.
Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.