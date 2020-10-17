Yen de gel Kaf Kaf

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta 4 maçta namağlup topladığı 10 puanla zirve ortağı olan Karşıyaka, bugün deplasmanda Yalovaspor önünde terleyecek. Yalova Atatürk Stadı’ndaki mücadele saat 15.00’te başlayacak. Sakat ya da cezalı futbolcusu bulunmayan Karşıyaka, kazanıp hem galibiyet serisini 3 maça çıkarmaya, hem de zirvenin tek başına sahibi olmaya çalışacak. Henüz galibiyeti bulunmayan Yalova ekibi 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Teknik Direktör Soner Tolungüç, “Bizim her rakibimize büyük saygımız var. Sahaya o bilinçle çıkıyoruz. Ama hedefimiz belli, Yalovaspor önünde kazanıp bulunduğumuz zirveden inmeden yolumuza devam etmek istiyoruz” diye konuştu.