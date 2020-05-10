Yeni adres Bornova

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    10.05.2020 - 00:00 | | SAMET ADİLAK Milliyet

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    Yapımı yılan hikayesine dönen ve projesi yeniden ihaleye çıkmak için bekleyen Karşıyaka Stadı’nın son durumu merak konusu olmayı sürdürürken, Kaf Kaf’ta Başkan Turgay Büyükkarcı, yeni sezonda iç saha maçları için camiaya, “Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynayabiliriz” müjdesini verdi

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    Liglere verilen araya Play Off hattında giren Karşıyaka’da Başkan Turgay Büyükkarcı, önümüzdeki sezon iç saha maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynamanın sinyallerini verdi. Yapımı tamamlanan ve kullanıma açılan Gürsel Aksel Stadı ile yine yapımında sona gelinen Alsancak Stadı’yla aynı anda temel atma törenleri yapılan Karşıyaka Stadı’nın son durumu belirsizliğini korurken, Başkan Turgay Büyükkarcı’nın yaptığı açıklama taraftarı heyecanlandırdı. Atatürk Stadı’nın futbola elverişsizliğinden kurtulmak için sabırsızlanan yeşil kırmızılı taraftarlar, Büyükkarcı’nın sosyal medyadan yaptığı açıklamaları, büyük sevinçle karşıladı.

    ‘Başkan İduğ, davet etti’

    TFF 1. Lig’de Altay ve Altınordu’nun maçlarını birlikte paylaştığı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nın, Alsancak Stadı tamamlandıktan sonra boşa çıkacağını belirten Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı, “Kendi stadımızla alakalı süreç hala devam ediyor. Gönlümüzden kendi evimizde oynamak geçiyor ancak gelinen noktada biraz daha zaman alacak gibi duruyor. O yüzden önümüzdeki sezon, Alsancak Stadı bir an önce bittiği taktirde, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’un da daveti ile Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda maçlarımızı oynamayı planlıyoruz. Başkan Mustafa İduğ’a da nazik daveti için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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