Yeni bir hayatın kapılarını açıyor

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak tarafından oluşturulan ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ticaret odasının yanı sıra 17 kurum kuruluşun desteklediği “Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum” projesi hayata geçirildi. Projede, uyuşturucu bağımlısı bir kişi, valilik ve kaymakamlıklardaki ‘Açık Kapı’ birimleri veya herhangi bir devlet kurumuna kayıt yaptıracak. Bilgisi alınan kişiyle sosyal çalışmacılar, sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar ilgilenmeye başlayacak.

İstihdam edilecek

Projede kaydı alınan kişi, bütün tedavi, rehabilitasyon, destek, sosyal ile maddi ve manevi bütün unsurlarla ayakta tutulacak. Bağımlı kişi, uyuşturucudan kurtarılacak, yepyeni bir hayatla buluşturulacak. Uyuşturucudan kurtulan kişinin İŞKUR tarafından uygun bir iş bulunarak meslek sahibi olması sağlanacak. Uyuşturucu konusunda bütün kamu, meslek odaları, sivil toplumdaki farkındalığı birleştirip güçlü bir zincir oluşturduklarını belirten Vali Şıldak, “Burada amaç devletimizin sosyal, şefkatli yönünü ve her konuya eğilen modern devlet yaklaşımı içindeki yüzünü göstermek istiyoruz. Heyecanla onlara umut vermek için bekliyoruz” dedi.



