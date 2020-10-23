‘Yeni bir sayfa açtık’

TFF 1. Lig’de Altınordu, son olarak 1-0 geriye düştüğü Altay derbisini 2-1 kazanıp sevenlerinin gönlünü aldı. Kırmızı lacivertli ekip, puanını 12’ye çıkararak zirve yarışına ortak oldu. İzmir temsilcisinde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Altay, önemli bir rakibimiz. Çok zor bir maçı kazanıp 12 puana yükselmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu galibiyetin iyi bir çıkışın başlangıcı olmasını temenni ediyorum ve bunu gerçekten çok istiyoruz” dedi.