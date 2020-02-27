Yeni Clio 5’e tam not geldi

Dinamik ve modern dış tasarımla sürüş konforunu birleştiren Clio 5, İzmir Tarım Fuarı ve Gaziemir Ermat Group Merkezi’nde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.



Yeni model hakkında bilgi veren Ermat Group Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Özerinç Mayadağ, “Yeni Clio, dinamik sürüş becerisi, yol tutuşu, yüksek teknolojileri ve tasarımdan üretime kadar kalitesiyle öne çıkıyor. Aracımız, 391 litre bagaj hacmine sahip. Standart olarak tüm modellerinde LED farlara sahip olması ise beğeniyle karşılanıyor” dedi. Mayadağ, “Dışı evrim, içi ise devrim olan yeni Clio 5’in tasarımına dinamizm ve sportif bir görünüm kazandıran ayrıntılar, modelin aerodinamik performansını da artırıyor” diye konuştu.