BİST1.110-1.50EURO8.64-0.17USD7.340.59ALTIN457.020.01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Yeni dalga uyarısı!
    ABONE OL
    23.08.2020 - 00:02 |

    Yeni dalga uyarısı!

    Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve Bornova Belediye Başkan Vekili Göksel Ceviz, ilçe merkezinde denetime çıkarak esnafı ve vatandaşları alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirdi.

    Yeni dalga uyarısı!

    Hükümet Konağı önünde başlayan denetim kapsamında ziyaret edilen esnaftan sosyal mesafeye uymalarını, maske takmalarını ve hijyen önlemlerini dikkate almalarını isteyen Kaymakam Genel ve Başkan Vekili Ceviz, salgında 2. dalga tehlikesine dikkat Kaymakam Genel, “Tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Normalleşme sürecindeki gevşeme vaka sayılarının artmasına sebep oldu” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    YKS tercih sonuçları için ÖSYM tarafından çok önemli açıklama? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

    YKS tercih sonuçları için ÖSYM tarafından çok önemli açıklama? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

    Milyonlarca kişiye ödeniyor! 1544 liraya yükseldi...

    Milyonlarca kişiye ödeniyor! 1544 liraya yükseldi...

    Ortaya çıktı! Corona virüs ve nem...

    Ortaya çıktı! Corona virüs ve nem...

    KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Önlisans başvurusu ne zaman bitiyor?

    KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Önlisans başvurusu ne zaman bitiyor?

    Sıradaki Haber