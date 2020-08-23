23.08.2020 - 00:02 |
Yeni dalga uyarısı!
Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve Bornova Belediye Başkan Vekili Göksel Ceviz, ilçe merkezinde denetime çıkarak esnafı ve vatandaşları alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirdi.
Hükümet Konağı önünde başlayan denetim kapsamında ziyaret edilen esnaftan sosyal mesafeye uymalarını, maske takmalarını ve hijyen önlemlerini dikkate almalarını isteyen Kaymakam Genel ve Başkan Vekili Ceviz, salgında 2. dalga tehlikesine dikkat Kaymakam Genel, “Tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Normalleşme sürecindeki gevşeme vaka sayılarının artmasına sebep oldu” dedi.