BİST1.5600.90EURO8.480.28USD6.97-0.07ALTIN399.820.50
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Yeni doğan bebeklerde susuzluk beyni etkiler!
    ABONE OL
    22.02.2021 - 00:02 |

    Yeni doğan bebeklerde susuzluk beyni etkiler!

    Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, çocuklarda su tüketimine dikkat çekerek, 0- 15 yaş arası çocukların bol su tüketmesi gerektiğini söyledi.

    Yeni doğan bebeklerde susuzluk beyni etkiler!

    Yaş küçüldükçe, sıvı kaybının çeşitli hastalıklara sebep olacağını ifade eden Astarcıoğlu, “Özellikle yeni doğan bebekler, doğduktan sonra bir miktar kilo verirler ama ağırlıklarının yüzde 10’undan daha fazla kilo kaybetmelerine müsaade etmiyoruz çünkü bu durum ciddi anlamda kan basıncının düşmesine ve beyin oksijenasyonunun bozulmasına yol açar. Bu da bebeğin havale geçirmesine sebep olur. Böbrek ve karaciğerlerde hasara sebep olabilir. Ayrıca, yeni doğan bebeklerde vücutta su olmadığı zaman kan dolaşımı azalıyor ve azaldığı zaman beynin kuruduğunu, çekildiğini söyleyebiliriz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Manisa'da mezarlıklara saldırı! Soruşturma sürüyor

    Manisa'da mezarlıklara saldırı! Soruşturma sürüyor

    Erken emeklilik fırsatı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur...

    Erken emeklilik fırsatı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur...

    14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

    14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

    Karbonmonoksitten zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

    Karbonmonoksitten zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

    Sıradaki Haber