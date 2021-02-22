Yeni doğan bebeklerde susuzluk beyni etkiler!

Yaş küçüldükçe, sıvı kaybının çeşitli hastalıklara sebep olacağını ifade eden Astarcıoğlu, “Özellikle yeni doğan bebekler, doğduktan sonra bir miktar kilo verirler ama ağırlıklarının yüzde 10’undan daha fazla kilo kaybetmelerine müsaade etmiyoruz çünkü bu durum ciddi anlamda kan basıncının düşmesine ve beyin oksijenasyonunun bozulmasına yol açar. Bu da bebeğin havale geçirmesine sebep olur. Böbrek ve karaciğerlerde hasara sebep olabilir. Ayrıca, yeni doğan bebeklerde vücutta su olmadığı zaman kan dolaşımı azalıyor ve azaldığı zaman beynin kuruduğunu, çekildiğini söyleyebiliriz” dedi.