Yeni dostlukların temelini attılar

EGİAD’ın düzenlediği iş gezisi, Batı Akdeniz’in en büyük liman kenti Valencia ile bağları güçlendirdi. Yeni işbirlikleri ve kardeş şehir protokolü görüşüldü.

Ege Genç İş İnsanları Derneği, üyelerinin yurtdışı pazar bağlantılarını attırmak, ihracat kapasitelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği yurtdışı iş gezilerine bir yenisini daha ekledi. İspanya’nın başkenti Madrid ve Batı Akdeniz’in en büyük liman kenti Valencia’ya düzenlenen geziye; İzmir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Daire başkanlığı da ilk kez katılım gösterdi. Başkan Tunç Soyer’in katıldığı ziyaretlerde; enerji, makine, lojistik, danışmanlık, turizm başta olmak üzere çeşitli sektörlere ilişkin görüşme ve bağlantıların yapıldığı gezide, Valencia İzmir arasında kardeş şehir protokolü imzalanmasına yönelik ilk adımlar atıldı.

Ortak noktalarımız fazla

Türk iş insanlarının İspanya’daki faaliyetlerinden bahseden EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, “Yeni trendleri, üretim teknolojilerini, pazarlama stratejilerini inceleme fırsatı bulduk. İki ülke arasındaki ortak yönlerimizin çokluğu ve özellikle İzmir ve Valencia’nın benzerlikleri ticari faaliyetlerin gelişmesinde önemli bir etken olacaktır” dedi. Soyer ise, Valencia’nın Belediye Başkanı Joan Ribo Canut’u, İzmir Enternasyonel Fuarı’na davet etti.