BİST101.9832.22EURO7.50-0.07USD6.87-0.09ALTIN383.15-0.99
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Yeni düzene hazırız’
    ABONE OL
    19.05.2020 - 07:00 |

    ‘Yeni düzene hazırız’

    CHP İzmir İl Başkanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle akademisyenlerle ikinci toplantısını Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya’nın katılımıyla yaptı.

    ‘Yeni düzene hazırız’

    CHP İzmir İl Başkanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle akademisyenlerle ikinci toplantısını Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya’nın katılımıyla yaptı. Toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yer aldı. egedesonsoz.com’un haberine göre, videokonferans yöntemiyle yapılan zirvede, salgının ardından oluşacak olan yeni toplumsal düzen ve sosyal hayatın nasıl olacağı, toplumun ve kamu yöneticilerinin bu düzende alması gerek rol konuşuldu.
    Olağandışı günler yaşandığını vurgulayan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Merkezi ve yerel yönetimlerin de bu yeni düzene ayak uydurmaları gerekecek. Elbette tüm bu değişikliklerin toplum tarafından benimsenmesi de gerekli.
    Pandemi sonrası, yeni kamu düzeninin ve sosyal hayatın, yasal düzenlemeler ile bilim öncelik alınarak atılacak temellerle sürdürülebilinir kılınması gerekli. CHP olarak, bilim insanlarımızın görüşleriyle birlikte, yerel yönetimlerimdeki başarılarımızı daha da artırma çabasındayız. Uzman akademisyenlerimizle bundan sonra da bir araya gelmeye devam ederek, partimizin ve yerel yönetimlerimizin yapacağı çalışmalara ışık tutacak bir sosyal bilim kurulu oluşturacağız” dedi.

    İftar saati evinin balkonunda Ebabil kuşu bulduHatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir kişi evinin balkon camında, iftar saatinde Ebabil kuşu buldu.
    daha fazla video için
    Sulama kanalından balık kurtarma operasyonuKonya’nın Beyşehir ilçesinde aktığı sulama kanalında mahsur kalan damızlık sazan balıkları gerçekleştirilen çalışmayla kurtarılarak ait olduğu göl sularına tekrar bırakıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mustafa Holoğlu hayatını kaybetti

    Mustafa Holoğlu hayatını kaybetti

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

    Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

    Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

    'Bir güneş doğacağına emindim'

    'Bir güneş doğacağına emindim'

    Sıradaki Haber