‘Yeni düzene hazırız’

CHP İzmir İl Başkanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle akademisyenlerle ikinci toplantısını Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya’nın katılımıyla yaptı. Toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yer aldı. egedesonsoz.com’un haberine göre, videokonferans yöntemiyle yapılan zirvede, salgının ardından oluşacak olan yeni toplumsal düzen ve sosyal hayatın nasıl olacağı, toplumun ve kamu yöneticilerinin bu düzende alması gerek rol konuşuldu.

Olağandışı günler yaşandığını vurgulayan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Merkezi ve yerel yönetimlerin de bu yeni düzene ayak uydurmaları gerekecek. Elbette tüm bu değişikliklerin toplum tarafından benimsenmesi de gerekli.

Pandemi sonrası, yeni kamu düzeninin ve sosyal hayatın, yasal düzenlemeler ile bilim öncelik alınarak atılacak temellerle sürdürülebilinir kılınması gerekli. CHP olarak, bilim insanlarımızın görüşleriyle birlikte, yerel yönetimlerimdeki başarılarımızı daha da artırma çabasındayız. Uzman akademisyenlerimizle bundan sonra da bir araya gelmeye devam ederek, partimizin ve yerel yönetimlerimizin yapacağı çalışmalara ışık tutacak bir sosyal bilim kurulu oluşturacağız” dedi.