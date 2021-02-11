Yeni eserler beğenide...

Turgutlu Belediyesi Kültür Yayınları tarafından Prof. Dr. Salih Özbaran’ın Kasaba Yazıları, M. Hayri Bökü’nün de Kaybolan Meslekler/ Turgutlu’da Tarım Toplumundan Sanayi Toplumuna Geçiş Sürecinin Sosyolojisi adlı kitapları yayınlandı. Belediye Başkanı Çetin Akın, “Köklü geçmişimizi gelecek nesillere aktarabilmek, kent tarihimizi ve kültürümüzü korumak amacıyla çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz” dedi.