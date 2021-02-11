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    11.02.2021 - 00:01 |

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    Kentin tarihi ve kültürüne yönelik önemli çalışmalara imza atan Turgutlu Belediyesi, iki yeni kitabı okurlarla buluşturdu.

    Yeni eserler beğenide...

    Turgutlu Belediyesi Kültür Yayınları tarafından Prof. Dr. Salih Özbaran’ın Kasaba Yazıları, M. Hayri Bökü’nün de Kaybolan Meslekler/ Turgutlu’da Tarım Toplumundan Sanayi Toplumuna Geçiş Sürecinin Sosyolojisi adlı kitapları yayınlandı. Belediye Başkanı Çetin Akın, “Köklü geçmişimizi gelecek nesillere aktarabilmek, kent tarihimizi ve kültürümüzü korumak amacıyla çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz” dedi.

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