Yeni ev, yeni hayat...

Denizli’nin Eskihisar Mahallesi’nde, 1 Ekim’de, kızı, oğlu, gelini ve torunlarıyla birlikte yaşayan Sevim Özgül’ün oturduğu tek katlı evde yangın çıktı. Eşini 4 ay önce kanserden kaybeden Sevim Özgül’ün, imdadına Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan yetişti. Belediyenin Sevgi Eli, ailenin tüm eşyalarını yenileyerek yeni kiralanan evlerine yerleştirdi. Özgül ailesi sıcak bir yuvaya kavuşturulurken Başkan Zolan da ailenin ilk misafiri oldu. Başkan Zolan, “Allah’ım beterinden korusun. İnsan başına her şey gelebiliyor. Önemli olan can sağlığıdır, gerisi telafi edilir. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak insanlarımızın zor günlerinde yanlarında olmaya gayret ediyoruz” dedi. Özgül de gösterdikleri ilgi ve desteklerden dolayı Başkan Osman Zolan’a, kendilerini yalnız bırakmayan hayırseverlere ve Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli ekiplerine teşekkür etti.

‘Yalnız değilsiniz’

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin girişimleriyle açılan“Kadın Danışma Merkezi” psikolojik ve hukuksal konularda ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, “Önceliğimiz ailenin ve bireyin korunması” dedi.