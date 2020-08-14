Yeni evlenen çiftlere İstanbul Sözleşmesi

İstanbul Sözleşmesi’ne bir destek de Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar’dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmazlar, “Dün akşam dünyaevine giren Gözde ve Serkan kardeşlerimin nikahında, İstanbul Sözleşmesi Yaşatır kitapçıklarını evlilik cüzdanı ile birlikte teslim ettik. İstanbul Sözleşmesi kadınların yaşam güvencesidir, kadın-erkek eşitliğini tam anlamıyla sağlayacak politikaların geliştirilmesi konusunda yol gösterir. Aile içi şiddetin ve kadın cinayetlerinin ortadan kalktığı bir Türkiye için, İstanbul Sözleşmesi’ni savunmaya devam edeceğiz” dedi.