14.08.2020 - 00:02 |
Yeni evlenen çiftlere İstanbul Sözleşmesi
İstanbul Sözleşmesi’ne bir destek de Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar’dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmazlar, “Dün akşam dünyaevine giren Gözde ve Serkan kardeşlerimin nikahında, İstanbul Sözleşmesi Yaşatır kitapçıklarını evlilik cüzdanı ile birlikte teslim ettik. İstanbul Sözleşmesi kadınların yaşam güvencesidir, kadın-erkek eşitliğini tam anlamıyla sağlayacak politikaların geliştirilmesi konusunda yol gösterir. Aile içi şiddetin ve kadın cinayetlerinin ortadan kalktığı bir Türkiye için, İstanbul Sözleşmesi’ni savunmaya devam edeceğiz” dedi.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.