Yeni evli çiftlere İstanbul Sözleşmesi

Güzelbahçe Belediyesi, yeni evlenen çiftlere evlilik cüzdanıyla beraber İstanbul Sözleşmesi kitapçığı vermeye başladı. Kitapçığın ilk verildiği nikahı Başkan Mustafa İnce kıydı. Çifte mutluluk dileyen Başkan İnce, “Aile kurumunu yaşatmak ve geleceğe taşımak için eşitliğin sağlanması önemli. Bizim sözleşmeye taraf olup olmamamızın tartışılmasının yerine hemen uygulamamız gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi kadınların hayat güvencesidir” dedi.