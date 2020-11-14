Yeni fikirlere 200 bin lira

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluşları arasında yer alan Yaşar Üniversitesi, bu yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent işbirliğiyle “Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme” tematik alanı öncelikli olmak üzere girişimcilere 200 bin lira hibe destek sağlanan program kapsamında başvuru sürecini başlattı. Girişimci adayları, iş fikri başvurularını 4 Aralık’a kadar “T-BİGGY”ye yapabilecek.

Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Necip Özbey ve T-BİGGY Proje Yürütücüsü Ayşe Şen, programın önceki iki döneminde, 10 projenin toplam 2 milyon lira hibe desteği aldığını belirtti. Destek alan girişimcilere, Yaşar Üniversitesi bünyesinde bulunan Minerva ve ODTÜ Teknokent kuluçka merkezlerinde yer alma, mentorluk ve girişimcilik eğitimleri sağlandığını dile getiren Şen, “Genç girişimciler; iki kurumun geniş iletişim ağı sayesinde yatırımcı iş ortaklarından yatırım alma, fikirlerini karlı bir iş modeline dönüştürme ve başarıya ulaşma fırsatı elde edecek. Genç girişimcileri, t-biggy.yasar.edu.tr/ web sayfasını ziyaret etmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

Kimler başvurabilir?

BİGG Destek Programı’na, herhangi bir lisans programından bir yıl içerisinde mezun olabilecek durumda olanlar, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve mezuniyetinden en fazla 10 yıl geçmiş lisans, yüksek lisans, doktora mezunları başvurabiliyor. Programa; sürdürülebilir tarım ve beslenme, akıllı ulaşım, ileri imalat ve sanayi 4.0, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam alanlarında yer alan iş fikirleri için başvuru yapılabiliyor.