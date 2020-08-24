Yeni fikirlere destek

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    24.08.2020 - 00:05 |

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    8.Genç İZİKAD Girişimcilik Yarışması’ndaki sağlık ve tarım temalı projeleri inceleyeceklerini belirten Soyer, “Kentteki işbirliği başarıyı getirecek” dedi.

    İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Başkanı Betül Sezgin, Yönetim Kurulu ve sekizincisini düzenledikleri Girişimcilik Proje Yarışması’nda dereceye giren gençlerle, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti, projelerin hayata geçirilmesi konusunda destek istedi. Dereceye giren üç projenin ikisinin hastane uygulaması, birinin de tarımla ilgili olduğunu anlatan Sezgin, “Hem ilçelerdeki hastaneler hem de Eşrefpaşa Hastanesi ile uygulanabilir, tarım ise zaten Büyükşehir’in en fazla önem verdiği konu” dedi.

    ‘Aynı hedefe yürüyoruz’

    Projelere, uzman ekibin incelemesi ardından uygulanabilirliğine göre destek verebileceklerini söyleyen Soyer ise, “Girişimcilik ve araştırmacılık her zaman gençlere aşılanmalı. Gençlerimize seve seve aracı oluruz. Hepsini ayrı ayrı kutluyor, projeleri bize ulaştırmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

    Akdeniz İş Kadınları Federasyonu’nda (AFFAEMME) İzmir’i temsil ettiklerini de sözlerine ekleyen Sezgin, “Akdeniz Kentler Birliği oluşturma konusunda adımlar atan Büyükşehir ile ortak çalışmalar yapabiliriz. Mediterranean Trade Network of Women friendly Cities projesinin de ilk etabını geçtik” dedi. “Kentlerin tüm paydaşları aynı hedefe yürürse başarı elde edilir” diyen Soyer de, her tür işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

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