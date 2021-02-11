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    HaberlerEge Haberleri ‘Yeni heyecanla yolculuğa devam’
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    11.02.2021 - 00:02 |

    ‘Yeni heyecanla yolculuğa devam’

    AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 22 Şubat’ta yapılacak olan İl Olağan Kongresi öncesi önemli mesajlar verdi.

    ‘Yeni heyecanla yolculuğa devam’

    Kongre hazırlıklarıyla ilgili olarak incelemelerde bulunan Sürekli, “Hazırlıklar titizlikle sürdürülüyor. 2021 yılı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından reform yılı ilan edildi. Yeni yıl, yeni dönem heyecanı ile yolumuza devam edeceğiz. Yeni dönem; inşallah, ülkemiz ve İzmirimiz için hayırlar getirecek” diye konuştu.

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