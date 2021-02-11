‘Yeni heyecanla yolculuğa devam’

Kongre hazırlıklarıyla ilgili olarak incelemelerde bulunan Sürekli, “Hazırlıklar titizlikle sürdürülüyor. 2021 yılı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından reform yılı ilan edildi. Yeni yıl, yeni dönem heyecanı ile yolumuza devam edeceğiz. Yeni dönem; inşallah, ülkemiz ve İzmirimiz için hayırlar getirecek” diye konuştu.