Yeni kliniğini Bayraklı’da hizmete açtı

Güven veriyor

2017 yılında Alsancak’taki kendi özel muayenehanesinde hasta kabulüne başlayan Demirtaş, “Hastalarımızın bize gösterdiği güvene çok teşekkür ederiz. 2017 yılından beri Alsancak’tayız. Ancak artık daha geniş bir yere ihtiyacımız vardı. Bu anlamda hastalarımıza daha iyi ve geniş bir alanda hizmet vermek amacıyla Bayraklı Lider Centrio İş Merkezi’ndeyiz” dedi.

Diyetisyen de yardım ediyor

Obezite ve metabolik cerrahisi alanında özel ilgisi olduğunu söyleyen Op. Dr. Özgür Demirtaş, “Genel cerrahi alanına giren tüm hastalıkların tanı ve tedavisinde halkımıza yardımcı olmak için hazırız. Birlikte çalıştığım diyetisyen Melin Yayıntaş da, operasyonlarını gerçekleştirdiğimiz hastaların öncesi ve sonrası beslenme programlarını düzenleyerek yardımcı oluyor” diye konuştu.