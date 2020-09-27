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    HaberlerEge Haberleri Yeni kliniğini Bayraklı’da hizmete açtı
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    27.09.2020 - 00:02 |

    Yeni kliniğini Bayraklı’da hizmete açtı

    İZMİR’DE çeşitli sağlık kuruluşlarında yıllar içinde birçok başarılı operasyona imza atan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgür Demirtaş Bayraklı’daki Lider Centrio İş Merkezi’ndeki yeni muayenehanesinde hasta kabulüne başladı.

    Yeni kliniğini Bayraklı’da hizmete açtı

    Güven veriyor

    2017 yılında Alsancak’taki kendi özel muayenehanesinde hasta kabulüne başlayan Demirtaş, “Hastalarımızın bize gösterdiği güvene çok teşekkür ederiz. 2017 yılından beri Alsancak’tayız. Ancak artık daha geniş bir yere ihtiyacımız vardı. Bu anlamda hastalarımıza daha iyi ve geniş bir alanda hizmet vermek amacıyla Bayraklı Lider Centrio İş Merkezi’ndeyiz” dedi.

    Diyetisyen de yardım ediyor

    Obezite ve metabolik cerrahisi alanında özel ilgisi olduğunu söyleyen Op. Dr. Özgür Demirtaş, “Genel cerrahi alanına giren tüm hastalıkların tanı ve tedavisinde halkımıza yardımcı olmak için hazırız. Birlikte çalıştığım diyetisyen Melin Yayıntaş da, operasyonlarını gerçekleştirdiğimiz hastaların öncesi ve sonrası beslenme programlarını düzenleyerek yardımcı oluyor” diye konuştu.

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