Yeni otobüsler hizmette

İzmir Büyükşehir Belediyesi 12 milyon 500 bin bedelle satın aldığı 16 yerli otobüsü hizmete aldı. TEMSA tarafından üretilen 16 otobüsün filoya katılmasıyla, İZULAŞ’ın otobüs sayısı 306 oldu. ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesindeki 1542 otobüsle birlikte İzmir’de toplu ulaşımda hizmet veren otobüs sayısı 1848’e çıktı. Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, “Filomuzu, her geçen gün son teknoloji ürünü, doğaya saygılı, engelli dostu, klimalı, alçak tabanlı, konforlu, çevre dostu otobüslerle gençleştirerek büyüteceğimizin sözünü vermiştik. Hemşerilerimizin hizmetine sunduğumuz 16 yeni otobüsümüz işte bu sözümüzün gereği” dedi. ESHOT Genel Müdürlüğü’nün Devlet Malzeme Ofisi’nden 52 otobüs daha satın aldığını vurgulayan Soyer, bu araçların da yıl sonuna kadar hizmete gireceğini söyledi.

Altyapı yenileniyor

Büyükşehir, Çeşme ilçesinin eskiyen ve kaçaklara neden olan tüm iletim hatlarını ve su şebekelerini yeniliyor. Altınyunus, Alaçatı ve Ilıca bölgesinde çalışmalarını sürdüren İZSU, toplam 712 kilometrelik yatırımın 340 kilometrelik bölümünü tamamladı. Alaçatı Mahallesi’nin 16,5 kilometre uzunluğundaki atıksu terfi hattı döşeme çalışmalarının da yüzde 35’i bitti. Çeşme’nin altyapı sorunlarının 2021 yılı sonuna kadar çözülmesi hedefleniyor.