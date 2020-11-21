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    21.11.2020 - 07:00 |

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    Sun Express’in 2021 yazında, Beyrut, Tel Aviv ve Kiev’e doğrudan uçuş başlatacağını açıklayan Destination İzmir ve Skal İzmir Pr Başkanı Bülent Tercan, kararın kent turizmi ile ticaretine önemli katkı koyacağını dile getirdi.

    Yeni rotalar eklendi

    Sun Express’in 2021 yazında, Beyrut, Tel Aviv ve Kiev’e doğrudan uçuş başlatacağını açıklayan Destination İzmir ve Skal İzmir Pr Başkanı Bülent Tercan, kararın kent turizmi ile ticaretine önemli katkı koyacağını dile getirdi. Doğrudan uçuşlarla turistin İzmir kent merkezine daha fazla gireceğini ifade eden Tercan, “Tur şirketleri ile Adnan Menderes Havalimanı’na gelen turist; Pamukkale, Bodrum, Marmaris gibi turizm merkezlerine geçiyor. Bunun bir nedeni de doğrudan uçuş merkezinin İstanbul olması, İzmir’in aktarma noktası olarak hizmet vermesi. 2006 yılında İzmir’i kendine Hub (Aktarma merkezi) yapan Sun Express, o tarihten beri kent turizmine hizmet ediyor” dedi.

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