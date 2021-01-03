Yeni sayfa açacaklar

TFF 1. Lig’de son 6 maçında galibiyet alamayıp Teknik Direktör Cenk Laleci’yle yollarını ayıran Menemenspor, yarın deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçına iddialı hazırlanıyor. Ümit Karan’ın teknik direktörlük koltuğuna oturduğu sarı lacivertlilerde futbolcuların alacak sorunu çözülürken, futbolcuların da bir hayli hırslı olduğu görüldü. Kariyerinde ilk kez 1. Lig takımının başına geçen Ümit Karan, memleketi Adana’da açılışı yapacak olmanın heyecanını yaşadığını söyledi. 44 yaşındaki çalıştırıcı, “Genç bir takımız. Amacımız baskılı ve ofansif futbol oynamak” diye konuştu.