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    HaberlerEge Haberleri ‘Yeni sezona hazırız’
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    06.06.2020 - 00:01 |

    ‘Yeni sezona hazırız’

    Turizm sezonu için hazırlıklarını tamamlayan ve virüsle ilgili tüm önlemleri alan Nowness Luxury Hotel, 19 Haziran’da kapılarını açıyor.

    ‘Yeni sezona hazırız’

    Çeşme Ayasaranda Koyu’nda hizmet veren otelin Genel Müdür Yardımcısı Rahmi Yılmaz, “Personelimiz hijyen konusunda eğitim aldı. Misafirlerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığı bizler için çok önemli. Sağlığımız için bu kadar uzun zamandır evlerinizde kaldığınız bu dönemde, usta şeflerin hazırladığı lezzetler ve taze meyvelerden hazırlanan soğuk içeceklerimiz ile ‘Tatil Tadında Yaşanmalıdır’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

    Depreme canlı yayında yakalandılarŞanlıurfa'da yayın yapan bir televizyon kanalının konukları Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.
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