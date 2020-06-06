‘Yeni sezona hazırız’

Çeşme Ayasaranda Koyu’nda hizmet veren otelin Genel Müdür Yardımcısı Rahmi Yılmaz, “Personelimiz hijyen konusunda eğitim aldı. Misafirlerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığı bizler için çok önemli. Sağlığımız için bu kadar uzun zamandır evlerinizde kaldığınız bu dönemde, usta şeflerin hazırladığı lezzetler ve taze meyvelerden hazırlanan soğuk içeceklerimiz ile ‘Tatil Tadında Yaşanmalıdır’ diyoruz” ifadelerini kullandı.