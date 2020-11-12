Yeni sözleşmede şiddet maddesi

696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan BAĞ-KENT Şirketi işçileri için yapılan maddi iyileştirmelerin yanında eşine şiddet uyguladığı tespit edilen personel hakkında sözleşme gereği cezalar uygulanacak. Başkan Fatih Gürbüz, “Tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı olsun. Emeğin yanında büyüyeceğiz, çünkü emek en yüce değerdir” dedi.