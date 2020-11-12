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    12.11.2020 - 00:01 |

    Yeni sözleşmede şiddet maddesi

    Foça Belediyesi BAĞ-KENT Şirketi ve DİSK Genel-İş İzmir 4 No’lu Şube arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

    Yeni sözleşmede şiddet maddesi

    696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan BAĞ-KENT Şirketi işçileri için yapılan maddi iyileştirmelerin yanında eşine şiddet uyguladığı tespit edilen personel hakkında sözleşme gereği cezalar uygulanacak. Başkan Fatih Gürbüz, “Tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı olsun. Emeğin yanında büyüyeceğiz, çünkü emek en yüce değerdir” dedi.

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