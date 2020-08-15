Yeni Türkü coşkusu

İşletmeci Umut Ertuğrul, “Halkımızın morale ihtiyacı vardı, çok iyi geldi. Maske, mesafe kurallarına uyarak önümüzdeki haftalarda da konserlerimize devam edeceğiz” dedi. Ünlü grup solisti Derya Köroğlu, Fırtına şarkısıyla konserine başladı, “Allah bir daha böyle şeyler yaşatmasın ülkemize” diye konuştu.