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    HaberlerEge Haberleri Yeni Türkü coşkusu
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    15.08.2020 - 00:02 |

    Yeni Türkü coşkusu

    Türkiye’nin eski ve en saygın müzik gruplarından Yeni Türkü, İzmir Arena’da unutulmaz bir konser verdi.

    Yeni Türkü coşkusu

    İşletmeci Umut Ertuğrul, “Halkımızın morale ihtiyacı vardı, çok iyi geldi. Maske, mesafe kurallarına uyarak önümüzdeki haftalarda da konserlerimize devam edeceğiz” dedi. Ünlü grup solisti Derya Köroğlu, Fırtına şarkısıyla konserine başladı, “Allah bir daha böyle şeyler yaşatmasın ülkemize” diye konuştu.

    Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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