Yeni yaşam tarzı Modda Bulvar!

Hafif raylı sistem ve Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren hatları ile güçlendirilecek İzmir Ana Transfer Merkezi’ne, 500 metre mesafede ve tüm ulaşım noktalarının kesişme noktasında cadde üzerinde konumlanan Modda Bulvar, önemli bir yatırım fırsatı olarak hem İzmir hem de şehirdışı ve yurtdışındaki yatırımcılar tarafından ilgi görüyor.

Modda Bulvar’ın sosyal donatıları ve ticari alanlarıyla da dikkat çektiğini söyleyen Satış Pazarlama Direktörü Cem Tekoral, güçlü zemin üzerinde inşa edilen toplam 5 blok, 1050 konuttan oluşan projenin, “Sign of The City Premium 2018 En İyi Karma Kullanım” kategorisinde “Premium Proje” seçildiğine dikkat çekti.

Proje yapımında son aşamaya gelindiğini açıklayan Cem Tekoral, “Proje, yatırımcılarına başlangıcından itibaren, yüzde 100 ve üzerinde kazandırdı. Proje bitiminde ise zemin katlarındaki ticari alanların da faaliyete geçmesiyle dairelerin yüzde 200’lere varan prim yapması öngörülüyor. Şu anda ilk etapta 320 adet bulunan dairelerin %80’i satıldı. Projede teslimata yakın fırsatlar da devam ediyor. Müşterilerine banka desteğiyle esnek ve cazip ödeme planları sunan projede 0.99 faiz oranı 120 aya kadar kredi, peşin ödemelerde indirim ve 12 ay 0 faizle taksitle ödeme imkanı da bulunuyor. Premium konseptli proje bölgeye oldukça değer katacak. Yatırımcılarına yüksek kira getirisi de sağlayacak” dedi.

15 bin metrekarelik AVM

Modda Bulvar, 15 bin metrekarelik AVM konseptli çarşı alanında da önemli markaları bir araya getirecek. Tekoral, “Proje, süpermarket, cafe-restaurant, kuaför, eczane, banka gibi ihtiyacınız olan tüm ticari alanları bir arada sunuyor. Satış ofisimizde çok değerli sanatçıların eserlerini sergilemekteyiz. Modda Bulvar’da 500 kişilik kültür sanat merkezi, tiyatro, açık ve kapalı yüzme havuzları, 15 bin m2 kapalı alanın içinde spor salonu, bilim ve sanat müzeleriyle benzersiz bir yaşam alanı da yer alacak. Üst katlarda ise 1+1, 2+1 ve 3+1 daire tipleri bulunuyor. İzmir’de yeni yatırımlarımız devam edecek. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler 444 67 31’den satış ofisimizi arayabilirler” diye konuştu.