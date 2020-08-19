Yeni yetenekleri arıyor

Kuşadası Belediye Tiyatrosu; kadın, yetişkin, gençlik ve çocuk tiyatrosu olmak üzere dört farklı kategoride tiyatro eğitimi vermek amacıyla kursiyer kayıtları almaya başladı. Tiyatro Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan, eğitimlere eylül ayı içerisinde start vereceklerini ifade etti, “Bugün itibariyle tiyatromuz için yeni kursiyer kayıtları almaya başladık. Eğitimlere Eylül ayı içerisinde başlamayı hedefliyoruz. Ayrıca isteyen veliler çocuklara yönelik verdiğimiz Yaratıcı Drama Eğitimleri için de kayıt yaptırabilirler. Tiyatroya gönül vermiş tüm hemşehrilerimizi aramızda görmek isteriz” dedi.

Ücretsiz eğitimler

Kurulduğu günden bugüne kadar ilçenin sanat yaşamına önemli bir katkı sunan tiyatroda farklı kategorilerde verilecek olan ücretsiz tiyatro eğitimleri, kadın ile yetişkinlerde 18 yaş ve üzerini, çocuklarda 10-13 yaş aralığını, gençlerde ise 14-18 yaş aralığını kapsıyor. Ücretsiz Yaratıcı Drama eğitimleri ise 6-9 yaş grubu çocuklara verilecek. Kursiyerlik başvuruları 18 Eylül’e kadar hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Kadın Tiyatrosu için 19 Eylül’de, Yetişkin Tiyatrosu için ise 20 Eylül’de kursiyer seçmeleri gerçekleşecek. Çocuk ve Gençlik Tiyatroları ile Yaratıcı Drama için seçme yapılmayarak eğitimlere Eylül ayı içerisinde başlanacak.