Yeni yılda hedef Almanya şubesi

2016 yılında bir muayenehaneler birlikteliği projesi olarak İzmir’de Prof. Dr. Serdar Kaçar, Uzm. Sağlık Yöneticisi Sertan Güntaç ve işletmeci Serkan Özavcı ortaklığı ile kurulan, Anadolu Cerrahi, 2018’de hizmete açtığı İstanbul şubesinden sonra 2020 yılında da Antalya’da obezite cerrahi hizmet noktası kurdu. Yatırımlarına devam eden, Anadolu Cerrahi, 1 Eylül 2020’de ağız ve diş sağlığı üzerine ortodonti kliniğini hizmete açmaya hazırlanıyor.

Pandemi dönemi yaşanırken yeni yatırımları ile büyüyen grup, İzmir’deki merkezinin kadrosunu da büyütmeye devam ediyor. Genel Cerrahi bünyesinde Opr. Dr. Cem Güçlü’den sonra Opr. Dr. Samet Cin’i bünyesine katarak İzmir’de biri profesör olmak üzere 3 genel cerrah, Estetik ve Plastik Cerrahi kliniğinde ise Opr. Dr.

Rahmi Evinç ile hizmet veriyor. İstanbul’da ise Opr. Dr. Koray Urgu ile çalışmalarını sürdürüyor.

Prof. Dr. Serdar Kaçar, pandemi sürecini iyi değerlendirdiklerini belirtti, “Bu süreçte sadece sağlık değil işletme üzerine de yeni yatırımlar yaptık. Sağlık turizmi faaliyetleri için Odin Clinic Turizm şirketini kurduk. TÜRSAB A Sınıfı Turizm Acentası belgesini aldık. Sağlık Bakanlığı nezdinde Sağlık Turizmi Yetki Belgesi için başvuruları tamamlandık” dedi.

40 kişilik kadro

Grubun pazarlama süreçlerinden sorumlu kurucu ortağı Sertan Güntaç, “2016 yılında 3 ortak ve sıfır çalışan ile çıktığımız yolda, şu anda İstanbul ve Antalya dahil 4’ü genel cerrah, 2’si plastik cerrah ve 1’i de Antalya’da koordinatör doktor olmak üzere 7 doktor, 2 diyetisyen, 2 hemşire olmak üzere idari personel ile birlikte toplamda 28 kişiye ulaştık. Hedefimiz yıl sonunda 40 kişilik bir kadroya sahip olmak” dedi. Yeni yatırımlar ve iş geliştirmeden sorumlu kurucu ortak Serkan Özavcı ise Çanakkale ve Bursa’dan sonra 2021 yılında ilk hedeflerinin Almanya şubesini açmak olduğunu açıkladı.