Yeni yılı zehir edeceklerdi

İzmir’de yılbaşı öncesi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda binlerce litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı. Üretim tesisi olarak kullanılan iş yeri, 4 depo ve 4 araçta yapılan aramalarda; 7 bin 250 litre denatüre dökme etil alkol, 3 bin 500 litre sahte etil alkol, 1 litrelik 2 bin 230 alkol bazlı temizleyici, 1000 litre kapasiteli damıtma makinası, 3 bin 750 plastik bilyeli şişe kapağı ve alkometre gibi malzemeler ele geçirildi.

Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde de taklit etiketli 5 litrelik 3 bin 320 bidonda toplam 16 bin 600 litre etil alkol ele geçirdi. Ekipler, işyeri yetkilisi olan 1 şüpheliye adli işlem uyguladı.

Yılbaşı öncesinde muhtelif yerlere kaçak ve sahte içki satılacağı bilgisini edinen Manisa polisi de, Turgutlu’da yaşayan ilçesinde S.A.’ya ait eve yaptığı operasyonda, 545 şişe gümrük kaçağı içki ile 200 litre sahte içki ele geçirdi. İçkilere el koyan ekipler, ev sahibi S.A. hakkında işlem yaptı.

Bandrole dikkat!

Denizli’de ise yıl boyunca sahte içki üretimi yapanlara yönelik gerçekleştirilen 45 operasyonda toplam 22 bin 800 litre sahte içki, 500 litre etil alkol ve 5 bin 400 alkol üretim malzemesi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 100 kişiden 4 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Vatandaşı sahte içkiye karşı dikkatli olmaları yönünde uyaran Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, İçki alımı esnasında şişe üzerinde orijinal bandrolünün bulunmasına dikkat edilmeli. Şişesi yıpranmış, daha önceden kullanıldığı belli olan ve dolum olarak tabir edilen tezgah altı yerlerde üretildiği anlaşılan içkileri satın almayın” açıklaması yapıldı.

30 bin lira ceza

Manisa Şehzadeler’in Yarhasanlar Mahallesi’ndeki bir evde yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye, toplam 30 bin 100 lira ceza kesildi.