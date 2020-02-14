14.02.2020 - 00:03 |
Yeni yönetim kurulu görev başı yaptı
Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası İzmir Şubesi yeni yönetimini seçti. Yeni yönetim, Dr. İlker Kahraman başkanlığında göreve başladı.
‘Birlikte’ sloganıyla yola çıktıklarını belirtek Kahraman, yeni süreçteki yol haritaları, sergileyecekleri refleksler hakkında mesaj verdi, “İzmir bizim her şeyimiz. Şehrimiz için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.
ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini duyurdu.