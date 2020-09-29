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    29.09.2020 - 00:03 |

    Yeni yönetim ziyaret etti

    Yeni yönetim ziyaret etti

    Gerçekleşen kongreyle yeniden AK Parti İlçe Başkanlığına seçilen Fatih Katıöz ve yönetimi, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’yi ziyaret etti. Yunus Emre Kültür Parkı’nda bulunan İrfan Meclisi’nde konuklarını ağırlayan Başkan Çerçi’ye Başkan Yardımcısı İhsan Akyel’de eşlik etti. Yeni yönetime başarılar dileyen Başkan Çerçi, “Belediye olarak birbirinden güzel projelere imza atıyoruz. Teşkilatımız ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı hayata geçireceğiz” dedi.

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