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    24.11.2020 - 00:03 |

    Yeni yuvalarına gittiler

    Yeni yuvalarına gittiler

    30 Ekim’deki depremde yıkılan İzmir Bayraklı’daki Rıza Bey Apartmanı’nın enkazında cansız bedenine ulaşılan Süheyla Erdönmez’in bakımını üstlendiği 12 kedi, tedavilerinin ardından yeni sahiplerine teslim edildi. Erdönmez’i yakından tanıdığını, kedilerinin tedavisini kendisinin yaptığını söyleyen Veteriner Hekim Emrah Batı, “Özellikle engelli kedilere bakardı. 50’ye yakın kedinin bakımını üstlendiğini biliyorum. Üzücü olayın ardından eşi kliniğime geldi. Kendileri için hatırası olan 2 kediyi aldı. Diğerlerini sahiplendirmemi söyledi. Eşinin adına bir kedi barınağı yaptıracağını ifade etti. Dokuz kediyi iyi yerlere teslim ettim” diye konuştu. l AA

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