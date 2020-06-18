Yeniden başlıyor

Kampanya ile ilçede dünyaya gelen bebekler tespit edilerek, ailelere katkıda bulunulması amaçlanıyor. Yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir de “Bebek Seti” hediye ediliyor. Alınan önlemler kapsamında kısa süreli gerçekleştirilen ziyaretler, önümüzdeki haftalarda da Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler müdürlüğü ekipleri tarafından, belirlenen program dahilinde gerçekleştirilmeye devam edecek.