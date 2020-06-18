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    18.06.2020 - 00:03 |

    Yeniden başlıyor

    Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından geçen yıl hayata geçirilen “Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında ziyaretlere yeniden başlanacağı açıklandı.

    Yeniden başlıyor

    Kampanya ile ilçede dünyaya gelen bebekler tespit edilerek, ailelere katkıda bulunulması amaçlanıyor. Yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir de “Bebek Seti” hediye ediliyor. Alınan önlemler kapsamında kısa süreli gerçekleştirilen ziyaretler, önümüzdeki haftalarda da Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler müdürlüğü ekipleri tarafından, belirlenen program dahilinde gerçekleştirilmeye              devam edecek.

     

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