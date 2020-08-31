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    HaberlerEge Haberleri ‘Yeniden doğuşun şahlanışın ilanı’
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    31.08.2020 - 00:03 |

    ‘Yeniden doğuşun şahlanışın ilanı’

    ‘Yeniden doğuşun şahlanışın ilanı’

    30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü Urla Cumhuriyet Meydanı’nda kutlandı. Çelenk sunmayla başlayan törene Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Önder Can, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Kocaoğlu, Urla Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Can Akay, İlçe Emniyet Müdürü Zeynep Erdoğan Derse ve Urlalılar katıldı. Piyade Yüzbaşı Murat Gerenlik, “Bu zafer, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının ilanı” dedi.

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