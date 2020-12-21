Yeniden doğuyor

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın hazırladığı Kültürpark Koruma Amaçlı İmar Planı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaya sunuldu. Bölgede yeşil alanların daha da büyütülmesini hedefleyen çalışma kapsamında aynı zamanda Kültürpark’ın Ekosistem Koruma Planı da hazırlandı. “Ortak akılla Kültürpark’ın ‘Anayasası’nı hazırladık” diyen Soyer, “Meclisimiz ve ilgili kurullar onayladığında İzmir’in gözbebeği artık kişisel ve dönemsel kararlardan etkilenmeyecek. Burası tarihsel ve doğal sit alanıdır. Yangından sonra yapılmış İzmir’in akciğeri göz bebeği bir botanik bahçesidir. İzmir’in unutulmaz Belediye Başkanı rahmetle andığımız Behçet Uz burayı yaparken ‘Halk üniversitesi olsun’ demiş. 80 yıldır İEF kapılarını burada açmış. Biz Kültürpark’ın bu iki hüviyetine saygı göstererek ve koruyarak yol almak istiyoruz” dedi.

Neler yapılacak?

İlgili meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının görüş ve taleplerinin dikkate alındığı Koruma Amaçlı İmar Planı’na göre Kültürpark’ta yeşil alan kullanımının yanı sıra kültür, sanat, spor, dinlence, eğlence, sosyal tesis, Enternasyonal Fuar sergileme alanı fonksiyonları yer alacak. Kültürpark’ın tarihi kapıları, Ada ve Göl gazinoları ile Pakistan Pavyonu olarak bilinen tescilli yapılar ile korunması önerilen yapılar hariç olmak üzere yıkılıp yeniden yapılacaklar için emsal değeri yüzde 5’i geçemeyecek.

Ayrıca yıkılıp yeniden yapılacak yapılardan şu an 27 bin metrekare tabana oturan fuar hollerinin en fazla 12 bin metrekare olarak yapılabileceği hüküm altına alınacak. Sadece hollerin bulunduğu alandan 15 bin metrekare alan, yeşil alan ekosistemine dahil edilecek. Alanın flora ve faunasının korunarak rehabilite edilmesi esas alınacak. Hazırlanacak Kentsel Tasarım/Peyzaj Projesinde bisiklet yoluna da yer verilecek.

Sanat, spor ve sosyal tesisler bir arada

İlgili meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının görüş ve taleplerinin dikkate alındığı Koruma Amaçlı İmar Planı’na göre Kültürpark’ta yeşil alan kullanımının yanı sıra kültür, sanat, spor, dinlence, eğlence, sosyal tesis, Enternasyonal Fuar sergileme alanı fonksiyonları yer alacak.