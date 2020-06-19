BİST112.4951.40EURO7.69-0.09USD6.850.31ALTIN380.280.07
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Yeniden hoş geldiniz’
    ABONE OL
    19.06.2020 - 00:00 |

    ‘Yeniden hoş geldiniz’

    Basketbolda yeni sezonda Avrupa’da FIBA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Pınar Karşıyaka, resmi açıklamayı yaptı.

    ‘Yeniden hoş geldiniz’

    “Pınar Karşıyaka olarak 2020-2021 sezonunda yeniden FIBA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Karşıyaka’nın gücü ana sponsorumuz Pınar’ın desteği ile birlikte Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan ve önceki sezonlarda çeyrek final oynama başarısı gösterdiğimiz FIBA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon daha büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyor ve taraftarlarımızla Şampiyonlar Ligi maçlarımızda yeniden buluşacağımız gün için sabırsızlanıyoruz” ifadeleri yer aldı. Öte yandan FIBA Avrupa da resmi Twitter hesabından Karşıyaka’nın lige dönüşünü, “Lige tekrar hoş geldiniz” mesajıyla duyurdu.

    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandolar teröristlerin inlerindeMilli Savunma Bakanlığı, devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ettiğini bildirdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Öğrencilerin dikkatine! Karneler e-okul üzerinden erişime açıldı

    Son dakika... Öğrencilerin dikkatine! Karneler e-okul üzerinden erişime açıldı

    Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

    Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

    Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

    Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda son dakika! Komandolar teröristlerin inlerinde

    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda son dakika! Komandolar teröristlerin inlerinde

    Sıradaki Haber