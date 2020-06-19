‘Yeniden hoş geldiniz’

“Pınar Karşıyaka olarak 2020-2021 sezonunda yeniden FIBA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Karşıyaka’nın gücü ana sponsorumuz Pınar’ın desteği ile birlikte Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan ve önceki sezonlarda çeyrek final oynama başarısı gösterdiğimiz FIBA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon daha büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyor ve taraftarlarımızla Şampiyonlar Ligi maçlarımızda yeniden buluşacağımız gün için sabırsızlanıyoruz” ifadeleri yer aldı. Öte yandan FIBA Avrupa da resmi Twitter hesabından Karşıyaka’nın lige dönüşünü, “Lige tekrar hoş geldiniz” mesajıyla duyurdu.