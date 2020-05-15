15.05.2020 - 00:01 |
Yeniden tezgâh açan pazarcının yanında
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, uzun bir aradan sonra pazaryerlerinde yeniden tezgâh açan tuhafiye, züccaciye ve kıyafet satan esnafı ziyaret etti, maske dağıttı, hayırlı işler diledi. Bu zor günlerin birlik ve beraberlik içerisinde aşılacağına vurgu yapan Dutlulu, “En az hasarla atlatmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz” dedi.
Vatandaşlar yine sahile akın ettiCorona virüsle mücadelede alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen iftar sonrasında bazı vatandaşlar Bakırköy Sahili'ne çıktı. Vatandaşların yürüyüş yaptığı, çimenlere oturup çay içtiği görüldü. Bir grup ise kamp sandalyelerini kurarak nargile içti.