Yeniden tezgâh açan pazarcının yanında

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, uzun bir aradan sonra pazaryerlerinde yeniden tezgâh açan tuhafiye, züccaciye ve kıyafet satan esnafı ziyaret etti, maske dağıttı, hayırlı işler diledi. Bu zor günlerin birlik ve beraberlik içerisinde aşılacağına vurgu yapan Dutlulu, “En az hasarla atlatmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz” dedi.