Yenifoça Yat Limanı için ihale

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün Resmi Gazete’deki ilanına göre, ihaleye iştirak etmek için 5 bin lira bedelle ihale dosyası alınması gerekiyor. Teklif vermek isteyenler, 17 Aralık günü saat 10.00’a kadar kendileri veya vekilleri aracılığıyla dosya teslimi yapacak.



Geçici teminat tutarı 150 ise bin lira olarak belirlendi.