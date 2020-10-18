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    HaberlerEge Haberleri Yenifoça Yat Limanı için ihale
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    18.10.2020 - 00:00 |

    Yenifoça Yat Limanı için ihale

    İzmir Yenifoça Yat Limanı Projesi’nin yap-işlet-devret modeliyle hayata geçmesi için kapalı teklif alma usulüyle ihaleye çıkılacak.

    Yenifoça Yat Limanı için ihale

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün Resmi Gazete’deki ilanına göre, ihaleye iştirak etmek için 5 bin lira bedelle ihale dosyası alınması gerekiyor. Teklif vermek isteyenler, 17 Aralık günü saat 10.00’a kadar kendileri veya vekilleri aracılığıyla dosya teslimi yapacak.

    Geçici teminat tutarı 150 ise bin lira olarak belirlendi.

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