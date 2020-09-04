Yenikent fark edilecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Söke Belediyesi, yeşil ve daha düzenli bir çevre yaratmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Söke’nin Yenikent Mahallesi 43. Sokak ve Fakülteler yolunda Söke Belediyesi tarafından başlatılan düzenleme çalışmaları, bölgede bulunan Yenikent Deresi çevresini de kapsayacak. Yenikent Deresi yanlarında, Söke Belediyesi Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlik ve tesviye çalışmaları başlatılmıştı. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Vicdan Çetev beraberinde Söke ve Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları alanda inceleme yaparak, proje hakkında bilgi alışverişinde bulundu.