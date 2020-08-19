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    HaberlerEge Haberleri ‘Yenilemeye harcayın’
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    19.08.2020 - 07:00 |

    ‘Yenilemeye harcayın’

    Konak Belediyesi, Konak Kent Konseyi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıldönümünde düzenledikleri basın açıklaması ve anma etkinlikler ile deprem gerçeğine dikkat çekti.

    ‘Yenilemeye harcayın’

    Konak Belediyesi, Konak Kent Konseyi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıldönümünde düzenledikleri basın açıklaması ve anma etkinlikler ile deprem gerçeğine dikkat çekti. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Kanal İstanbul’un değil kentsel dönüşümün can kurtaracağını vurguladı, “Ne kadar fayda sağlayacağı tartışmalı olan Kanal İstanbul gibi bir proje yapılacağına, bu projeye ayrılan bütçeyi İstanbul’daki şehirleşme ve kentsel dönüşüme harcasak ne kadar can kurtaracağımızın hesabı ortada. Deprem kader değildir” dedi.

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