Yenilenebilir enerjiye 3.8 milyar lira

Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üreten şirketlerin, birçok sektöre kıyasla pandemiden çok daha az etkilendiğini ifade eden Aydem Enerji CEO’su İdris Küpeli, “Hibrit yatırımlarımız, santrallerimizdeki geliştirme projelerimiz gündemimizde olacak. Yağmur az olduğunda GES’ten, güneş az olduğunda HES’ten enerji üretebileceğimiz hibrit santrallerle mevsim koşullarının etkisini, asgari seviyeye indirmeyi hedefliyoruz. Bunun için bu yıl, 100 milyon dolar kaynak ayırmayı planlıyoruz” dedi.



Hedef 12 bin kişi



İstihdam alanında da büyümeyi planladıklarını ifade eden Küpeli, “Geçen yıl 600 yeteneği grubumuza kazandırdık ve pandemide mevcut kadrolarımızın tamamını koruduk. 2021’de de insan kaynağımızı yüzde 10 büyüteceğiz. 11 bin kişiye sağladığımız istihdamı, 12 bin kişiye çıkaracağız” dedi. Küpeli, yenilenebilir enerji şirketiyle başlayan halka arz sürecini de 2021’de tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.